Recuperato un raro esemplare di falco pescatore

L'esemplare in difficoltà è stato recuperato nella zona umida di Mola e trasferito a Livorno, nel centro della Lipu, per le cure necessarie

CAPOLIVERI — Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e la Polizia Provinciale di Livorno, grazie alla segnalazione di un cittadino, sono riusciti a recuperare un esemplare in difficoltà di Falco pescatore nella zona umida di Mola, nel Comune di Capoliveri.

Lo spettacolare rapace è stato trasferito a Livorno presso il Centro di Recupero Cruma della Lipu, specializzato nella cura, riabilitazione e rilascio di uccelli marini e acquatici e convenzionato con la Regione Toscana.

"La specie, considerata rara in Europa e in uno stato di conservazione sfavorevole, - spiegano dal Parco nazionale Arcipelago toscano - non è nidificante in Arcipelago da molti anni; frequenta comunque le nostre isole, ma osservarlo non è cosa comune. Speriamo che il soggetto possa essere recuperato per tornare libero in natura".

