Caretta Caretta nidifica a Marina di Grosseto-FOTO

E' il terzo nido in Toscana nel 2019. L'associazione Tartamare intervenuta sul posto ha confermato la presenza delle uova

GROSSETO — La tartaruga caretta caretta ha scelto una spiaggia di Marina di Grosseto come luogo di nidificazione. Ad annunciare la scoperta, avvenuta questa mattina, è l'associazione Tartamare che dopo essere intervenuta sul luogo con degli esperti, su Facebook ha confermato la presenza delle uova.

"Subito allertato il coordinamento regiornale e la Rete per la biodiversità della Regione Toscana. Il nido - scrive Tartamare su Facebook- è stato messo in sicurezza grazie all'intervento degli uomini di Sistema Srl incaricati dal comune. È questo il terzo nido della stagione 2019 per la Toscana. L'incubazione delle uova da parte della sabbia dura in genere 55 giorni, è però legata alle temperature. In ogni caso si prevede una schiusa intorno al 10-15 di settembre".

La prima nidificazione in Toscana del 2019 è stata rinvenuta il 25 giugno a Cecina, la seconda il 9 luglio a Rimigliano (San Vincenzo).