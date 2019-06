Eleonora è tornata in mare

E' stata liberata stamani al largo della Meloria la tartaruga Caretta caretta riabilitata presso il Centro recupero dell'Acquario di Livorno

LIVORNO — Grande festa per Eleonora che torna in acqua. E' stata liberata stamani al largo delle Secche della Meloria la tartaruga Caretta caretta riabilitata presso il Centro recupero dell'Acquario di Livorno. Il rilascio in mare dell'animale è stato reso possibile grazie al supporto logistico della Capitaneria di Porto di Livorno che ha messo a disposizione del personale dell'Acquario, che ha lavorato in collaborazione con Arpat, due imbarcazioni riservate per il trasporto della tartaruga.

L'animale era arrivato presso l'Acquario, portato dal personale della Capitaneria di Porto di Livorno dopo essere stato recuperato al largo del porto, da un pescatore professionista che l'aveva trovato impigliato nelle reti da posta.

L'attività di recupero di questo esemplare e la sua ospedalizzazione presso il centro di recupero dell'Acquario rientrano tra quelle previste dall'Osservatorio Toscano della Biodiversità di Regione Toscana.