Segnalato avvistamento di orche all'Elba - VIDEO

Potrebbe trattarsi del branco prima avvistato in Liguria e successivamente a Messina. Sono state avvistate al largo dell'Enfola a Portoferraio

PORTOFERRAIO — Un avvistamento speciale quello documentato ieri in un video pubblicato sui social da Luigi Lanera. Si tratterebbe, secondo l'autore di un gruppo di orche che sono state avvistate al largo dell'Enfola, a Portoferraio.

La presenza di un branco di orche nei giorni scorsi è stata documentata in Liguria, prima a Genova poi a Portofino e a Porto Venere e successivamente in Sicilia a Messina. Non è al momento dato sapere se si tratta dello stesso gruppo.

Nel 2016 era stata segnalata la presenza di un'orca nel mare dell'Elba (leggi qui l'articolo) e nel 2017 un avvistamento era stato segnalato verso l'isola di Capraia (leggi qui l'articolo).