In Toscana nove macachi liberati dai laboratori

Gli animali erano utilizzati per studi di immunologia. Sono stati liberati dall'Iss e affidati ad un centro di recupero

SEMPRONIANO — Nove macachi utilizzati per studi di immunologia sono stati liberati dall'Istituto superiore della sanità e dal giorno della Vigilia di Natale si trovano a Semproniano, in provincia di Grosseto, in un centro di recupero che ospita già due colonie.

"L’Istituto Superiore di Sanità -si legge sul sito web della Lav- dà un segnale importante e segna un altro passo decisivo nella battaglia contro la sperimentazione animale nel nostro Paese".