Antimafia, 91 arresti, blitz anche in Toscana

Maxi-operazione della Finanza in nove regioni italiane contro due clan di spicco di Cosa Nostra. Sotto sequestro beni per 15 milioni di euro

TOSCANA — E' stata battezzata "Mani in pasta" l'operazione della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla locale Direzione distrettuale antimafia, che ha portato all'arresto di 91 persone e alla disarticolazione di due potenti clan di Cosa Nostra.

I blitz sono stati messi in atto oltre che in Sicilia, in Toscana, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Campania, imopegnando 500 uomini con l'appoggio di un mezzo aereo e di unita' cinofile addestrate per la ricerca di armi, stupefacenti e valuta.

Al centro delle indagini gli interessi dei clan mafiosi in molteplici settori, cantieri navali, mercati ortofrutticoli, traffico di droga, scommesse, usura.

Sotto sequestro beni per 15 milioni di euro.