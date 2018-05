L'appartamento va a fuoco, in nove all'ospedale

L'incendio è scoppiato alla primo piano di una palazzona. Vigili del fuoco sul posto. La corsa di nove ambulanze nella notte

AREZZO — I pompieri sono accorsi in via Vittorio Veneto per domare un incendio scoppiato all'interno di un appartamento posto al primo piano di un piccolo condominio.

Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i Carabinieri.

Durante le operazioni di soccorso, nove persone sono state tratte in salvo e trasportate in ambulanza fino all'ospedale per accertamenti.

Indagini in corso sulle cause del rogo.

Notizia in aggiornamento