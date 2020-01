Cade dalla scala mentre lavora nella sua azienda

Il titolare di un'azienda orafa ha riportato gravi ferite e traumi dopo essere precipitato dagli ultimi scalini di una scala su cui era salito

AREZZO — Un uomo di 61 anni, titolare di un'azienda orafa, è stato portato in ospedale a Siena con l'elisoccorso Pegaso dopo essere stato soccorso in seguito a una brutta caduta da una scala. L'allarme è scattato intorno alle 11.30 di stamattina in zona Pescaiola, dove si trova l'azienda.

Da quanto ricostruito finora, l'uomo era salito sui gradini più alti di una scala per cambiare una lampadina quando è caduto. Nell'impatto con il terreno ha riportato ferite e traumi su buona parte del corpo.

Al lavoro i tecnici dell'Asl Toscana Sud Est per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.