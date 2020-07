Il Covid contagia altri 2 bimbi ed un ragazzo

Tra i nuovi casi di Covid 19 registrati in Toscana nelle ultime ventiquattro ore sono stati segnalati due bambini ed un ragazzo di 20 anni

AREZZO — Tra i nuovi casi di Covid 19 registrati in Toscana nelle ultime 24 ore ci sono anche un bambino di 6 anni, una bambina di 7 anni ed un giovane di 20 anni, tutti della provincia aretina. Ad oggi sono circa 300 i minori contagiati dal Coronavirus in Toscana dall'inizio dell'epidemia.

La bambina di 7 anni è stata segnalata a Montevarchi dove risulta positiva al Covid 19 anche una donna di 47 anni, il bimbo di 6 anni ed il giovane di 20 anni appartengono invece ad un micro focolaio con tre nuovi casi riferito a Castelfranco Piandiscò.

Il sindaco di Castelfranco Piandiscò, Enzo Cacioli, ha così aggiornato i concittadini "Purtroppo oggi l’Azienda USL Toscana Sud Est ha informato della presenza di 3 nuove persone risultate positive al virus Covid-19 residenti nel nostro Comune: una donna di 30 anni, un uomo di 20 e un bambino di 6 anni".

Secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale "La provenienza del contagio è ancora in fase di ricostruzione, mentre stanno proseguendo i tamponi tra i contatti dei casi positivi. Per adesso sembrerebbe trattarsi di un contagio circoscritto ad una piccola ditta del territorio e agli immediati ambiti familiari e ricreativi, ma le indagini da parte della USL sono ancora in corso".

Il precedente. Cacioli il 3 luglio ha reso noto che l’USL Toscana Sud Est aveva comunicato la presenza di 4 nuovi casi positivi: un uomo di 49 anni risultato positivo al tampone in occasione di un’ospedalizzazione per effettuare un intervento, una donna di 32 anni e due bambini, di 7 e 2 anni con sintomi lievi ed in un caso la perdita del senso del gusto.