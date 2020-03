Nella sede della Protezione Civile dove si gestisce l'emergenza Coronavirus Nella sede della Protezione Civile dove si gestisce l'emergenza Coronavirus

Attualità venerdì 06 marzo 2020 ore 11:36

Covid-19, Ubi Banca dà respiro alle aziende

E' in atto una moratoria per il pagamento delle rate sui finanziamenti erogati per contrastare il rallentamento dell'economia cittadina