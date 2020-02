Il liceo "Colonna" primo in Toscana

Le ragazze del linguistico vincono il "World Schools Debate" e si aggiudicano il titolo di campionesse regionali di dibattito in lingua inglese

AREZZO — Arezzo svetta in Toscana per l'inglese, anzi nel dibattito in lingua anglosassone.

La squadra vincente è formata da Serena Memoli 3L, Elisa Ferrari 3D, Rubina Piantini e Giulia Licameli 4L accompagnate dalle "debate coaches" le professoresse Maria Stella Ficai e Lynette Lee.

La competizione regionale “World Schools Debate” si è svolta ieri presso il liceo Cicognini di Prato.La squadra ha affrontato nel primo turno il liceo Pertini di Lucca e in finale ha battuto i campioni in carica, la squadra del liceo scientifico Da Vinci di Villafranca in Lunigiana. Il dibattito "World Schools Debate" è il formato di dibattito diffuso a livello internazionale e rivolto principalmente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Prevede la valutazione sul contenuto e l'accettabilità di fonti e informazione, rilevanza di prove e dati, sullo stile per chiarezza di esposizione e coerenza tra dimensione paraverbale e non verbale e sulla strategia per il rispetto dei tempi, della struttura dell'intervento, pertinenza fra gli obblighi e il tempo a loro dedicato, coerenza strutturale tra i diversi interventi. Insomma una bella prova, impegnativa e intensa, che ha visto le ragazze aretine primeggiare con tre vittorie su tre.

Le studentesse del "Colonna" hanno vinto il prestigioso titolo regionale in quanto hanno mostrato grande abilità linguistica, chiarezza espositiva, capacità di elaborare le conoscenze con senso critico e spirito competitivo.