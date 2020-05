Bandiere blu, la Toscana è medaglia d'argento

Fase 2, ecco il braccialetto «anti-Covid»: misura le distanze e ci avvisa se siamo troppo vicini, come funziona

ROMA — Anche in tempo di coronavirus con la crisi catastrofica del settore del turismo che spera nella stagione balneare torna il consueto appuntamento con l'assegnazione delle Bandiere Blu, i riconoscimenti ai comuni con le acque marine più pulite e il maggior rispetto dell'ambiente.

Sono 407 le spiagge più belle d'Italia e la Liguria che guida la classifica nazionale davanti a Toscana e Campania. Le Bandiere Blu 2019 questo anno sono state assegnate dalla Foundation for Environmental Education a 195 comuni, 12 in più rispetto allo scorso anno.

Le spiagge italiane sono premiate in base ai 32 criteri di sostenibilità. In particolare, la Liguria sale a 32 località con due nuovi ingressi (Diano Marina e Sestri Levante) e guida la classifica nazionale, segue la Toscana con 20 località con un nuovo ingresso (Montignoso), la Campania con 19 bandiere.

Queste le località premiate in Toscana: Carrara, Massa, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina, Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Monte Argentario. La new entry per la Toscana è la spiaggia di Montignoso, nella provincia di Massa Carrara.