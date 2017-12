Bellezz@, quindici milioni di euro per la Toscana

Ecco quali sono i 35 luoghi culturali che saranno recuperati grazia con i fondi del progetto lanciato dal governo Gentiloni

FIRENZE — Quasi 15 milioni di euro per finanziare un totale di 35 interventi su tutto il territorio toscano. E’ questo il risultato del lavoro della commissione che ha giudicato le richieste pervenute al governo Gentiloni dai Comuni per il progetto Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati.

Questo l'elenco delle opere finanziate in Toscana con i relativi importi finanziati:

Necropoli etrusca della Pedata Chianciano Terme (SI): 5.350 euro

Sito medievale di Poggio Castellaccio (in Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna) Pratovecchio Stia (AR): 30mila euro

Slow Road - Arte per essere usata Greve in Chianti (FI): 35mila euro

Lavatoi pubblici Montemurlo (PO): 40mila euro

Scalea medievale Buggiano (PT): 45mila euro

Sepolcreto Panciatichi Reggello (FI): 58mila euro

Porta S. Martino Buggiano (PT): 63.400 euro

Chiesa di S. Domenico Pescia (PT): 84mila euro

Cimitero rurale Albiano (PO): centomila euro

Fontana S.Martino alle Fonti Castelfiorentino (FI): centomila euro

Ex convento delle Clarisse Grosseto (GR): centomila euro

Ferriera Papini Maresca (PT): 110mila euro

Torre di Pereta Magliano in Toscana (GR): 170mila euro

Palazzo Rinuccini Teatro Firenze (FI): duecentomila euro

Casa di Giotto e Castellotto Vicchio (FI): 250mila euro

Casa Giglio Zeri (MS): 258.228 euro

Pieve di San Pietro San Piero a Sieve (FI): 280mila euro

Palazzo dei Vicari Scarperia e San Piero (FI): 280mila euro

Santuario della Madonna del Piastraio Stazzema (LU): 280mila euro

Duomo di S. Jacopo Gallicano (LU): 285mila euro

Castello di Castagnola Minucciano (LU): 300mila euro

Maslio rinascimentale Volterra (PI): 330.800 euro

Recupero Via dell'lmpietrato Palaia (PI): 370mila euro

Parco Nazionale delle Colline Metallifere Gavorrano (GR): 400mila euro

Borgo Serra Pistoiese Marliana (PT): 500mila euro

Edificio ex Filarmonica Castelfranco Piandiscò (AR): 600mila euro

Rocca Aldobrandesca Sorano (GR): 600mila euro

Macchia Antonini San Marcello di Piteglio (PT): 646mila euro

Recupero ex Chiesa S. Francesco Montalcino (SI): 690mila euro

Resti del Forte di Motrone Pietrasanta (LU): 800mila euro

Complesso della chiesa di S. Frediano di Sassi e della Chiesa di S. Maria Maddalena di Cascio Molazzana (LU): un milione di euro

Terme di Abbadia S.Salvatore Abbadia San Salvatore (SI): un milione e 200mila euro

Recupero storico artistico Chiesa S.Andrea in Cennano Montevarchi (AR): un milione e 200mila euro

Fortezza Medicea del Girifalco Cortona (AR): un milione e 650 mila euro

Antico Borgo di Isola Santa Careggine (LU) 1.958.400 euro

“Un bel giorno per la cultura in Toscana - ha dcicommenta il segertario regionale del Pd Dario Parrini - La commissione, istituita nel giugno scorso, ha terminato i suoi lavori scegliendo a livello nazionale 273 interventi tra i quali sono stati suddivisi complessivamente 150 milioni di euro. In Toscana ne arrivano quasi 15 suddivisi in 35 progetti".

“Rriportare alla luce e valorizzare le straordinarie bellezze del nostro territorio che purtroppo versavano in stato di abbandono è una delle caratteristiche distintive anche dell’azione regionale dall’inizio della legislatura – ha aggiunto il vicesegretario vicario del partito Antonio Mazzeo - La Toscana è un vero e proprio museo a cielo aperto e noi vogliamo renderlo sempre più attrattivo e fruibile ai milioni di turisti che ogni anno vengono da tutto il mondo a visitare il nostro territorio”.