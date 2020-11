In Toscana altre 53 vittime di Covid e 2.507 nuovi casi

Ma nelle ultime 24 ore sono aumentati anche i tamponi mentre scende al 27,4% la percentuale di casi sospetti che, dopo il test, risultano contagiati

TOSCANA — In Toscana ci sono 2.507 casi in più di infezione da SarsCov2, 2.036 identificati in corso di tracciamento e 471 da attività di screening. Il totale sale quindi a 69.920. I nuovi casi sono il 3,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media è di 48 anni circa (l’11% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più).

I nuovi contagiati sono stati diagnosticati sottoponendo a tampone 9.150 casi sospetti, quasi duemila in più rispetto a ieri, di cui è risultato positivo il 27,4%, percentuale in netto calo rispetto al 30,3 di 24 ore fa e ai dati dei tre giorni precedenti. Aggiungendo anche i tamponi di controllo, da ieri ne sono stati eseguiti 17.821, più 1.659 tamponi antigenici rapidi.

Purtroppo, oggi si registrano 53 nuovi decessi: 29 uomini e 24 donne con un'età media di quasi 82 anni. Questa la distribuzione: 16 a Firenze, 1 a Prato, 4 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 6 a Lucca, 6 a Pisa, 2 a Livorno, 5 a Arezzo, 8 a Siena, 3 a Grosseto. Il totale delle vittime è 1.701.

Ci sono nche 868 guariti in più per un totale di 20.319 (29,1% dei casi totali, percentuale in crescita rispetto al 28,9% di ieri).

Gli attualmente positivi sono quindi 47.900. Di questi i ricoverati sono 1.874 (50 in più rispetto a ieri), di cui 246 in terapia intensiva (4 in più). Altre 46.026 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.536 in più rispetto a ieri). Sono invece 40.112 (1.343 in più rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 14.350, Nord Ovest 15.433, Sud Est 10.329).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 20.488 i casi complessivi ad oggi a Firenze (626 in più rispetto a ieri), 6.030 a Prato (170 in più), 5.735 a Pistoia (207 in più), 3.721 a Massa (51 in più), 6.585 a Lucca (257 in più), 9.753 a Pisa (640 in più), 5.050 a Livorno (159 in più), 6.832 ad Arezzo (210 in più), 2.958 a Siena (85 in più), 2.213 a Grosseto (102 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 1.003 quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 1.107 nella Nord Ovest, 397 nella Sud est.

La Toscana resta al settimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 1.875 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 1.649 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 2.340 casi x100.000 abitanti, Pisa con 2.327, Firenze con 2.026, la più bassa Grosseto con 999.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 45,6 x100.000 residenti contro il 70,1 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (112,4 x100.000), Firenze (61,6 x100.000) e Lucca (48,5 x100.000), il più basso a Grosseto (14,4 x100.000).