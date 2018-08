Apocalisse in A14, morti e feriti, tilt traffico

Ripercussioni sull'A1 Bologna Firenze dopo l'esplosione di un tir. Due morti e 67 feriti. Dalla Toscana i vigili del fuoco per documentare i soccorsi

BOLOGNA — Un inferno di fiamme e di fumo nero. Un tir cisterna che trasportava materiale infiammabile, probabilmente gpl, è esploso sul raccordo autostradale tra la A1 e la A14 a Borgo Panigale. Il ponte della tangenziale dove è avvenuta l'esplosione è parzialmente crollato.

Uno scenario apocalittico che purtroppo ha mietuto anche delle vittime: almeno due i morti accertati fino a ora. Sessanta i feriti, quattordici dei quali sono gravi.

I vigili del fuoco della Toscana sono partiti con un carro regia per la documentazione dell'evento. Per il momento non è stato richiesto l'intervento di squadre in supporto ai colleghi di Bologna.

I familiari delle vittime della strage di Viareggio del 2009 hanno già espresso le loro condoglianze alle famiglie delle vittime dell'incidente: “La mente è tornata subito a quella notte a Viareggio", ha detto Marco Piagentini, presidente dell’associazione “Il Mondo che vorrei''.

Immediate le ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso viste anche le giornate di vacanza. Il tratto in cui è avvenuto l'incidente è stato subito chiuso e si sono formate code lungo la A1 Bologna Firenze.