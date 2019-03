Da solo in mezzo al bosco in fiamme

Un uomo di 73 anni è rimasto intrappolato in un bosco di mille metri quadrati che ha preso fuoco a Comeana

CARMIGNANO — Domenica di fuoco in Toscana. I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti a Comeana, nel comune di Carmignano, per salvare un uomo di 73 anni che si è trovato circondato dalle fiamme in un bosco di circa mille metri quadrati.

Mobilitati anche i carabinieri forestali, i volontari gestiti dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana e il personale sanitario del 118.

Non sono ancora state accertate le cause dell'innesco del rogo.

In queste ore i vigili del fuoco sono impegnati anche a Potito, nel comune di Pescia dove almeno dieci ettari di bosco sono stati divorati da un incendio divampato ieri sera. Sul posto, in mattinata, sono stati fatti arrivare anche due canadair.