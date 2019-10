Carrai console onorario di Israele

L'imprenditore è il nuovo console onorario di Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna. Ad annunciarlo l'ambasciatore israeliano Dror Eydar

ROMA — L'imprenditore fiorentino Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti e amico dell'ex premier Matteo Renzi, è il nuovo console onorario di Israele per Lombardia, Toscana e Emilia Romagna, come annunciato su Facebook dalll'ambasciatore israeliano in Italia, Dror Eydar.

"È stato un vero piacere incontrare Marco Carrai, nuovo membro della rete di Consoli Onorari di Israele nel mondo, a cui faccio i miei migliori auguri per la nomina e per l'importante mandato in Lombardia, Toscana e Emilia Romagna - ha scritto l'ambasciatore israeliano - Auspico una stretta collaborazione per rafforzare le già eccellenti relazioni tra i due Paesi.