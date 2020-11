Troppi casi di Covid, sindaco chiede l'esercito

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha chiesto punto drive through delle Forze armate. "Sanità locale stremata"

CARRARA — I numeri del contagio sono ancora preoccupanti e le persone positive al Covid-19 residenti nel comune di Carrara sono raddoppiate nel giro di una sola settimana per questo sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha chiesto al presidente della Regione Toscana e al

direttore generale dell'azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest l'allestimento di un Drive-Through-Difesa delle Forze Armate.



In una settimana sono raddoppiati i casi di coronavirus a Carrara, da 500 i positivi a 1000. Quanto all'auspicato intervento della Difesa, il

sindaco di Carrara spiega che alcuni "centri per l'esecuzione dei tamponi in gestione ai militari sono già stati attivati, anche nella nostra regione, altri sono in fase di allestimento.

"Il sistema sanitario anche a livello locale è in difficoltà - puntualizza il sindaco di Carrara -. Nonostante la dedizione e il coraggio degli operatori che combattono in prima linea questa delicata battaglia, a cui va il ringraziamento di tutta la città, la carenza di risorse, umane e materiali si fa sentire".