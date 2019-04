Auto travolta dalla piena, la donna non si trova

Dispiegamento di forze per ritrovare la donna di 80 anni inghiottita dalla piena del torrente Pavone. Sul posto anche i mezzi della Regione

CASTELNUOVO VAL DI CECINA — Non ci sono tracce della donna di 80 anni portata via dalla piena del torrente Pavone, a Castelnuovo Val di Cecina. La donna era a bordo dell'auto con il marito, anche lui ottantenne, quando sono stati travolti dalle acque del fiume. Moglie e marito erano in vacanza, erano arrivati da Milano per passare le feste pasquali in Toscana.



L'auto è stata travolta poco dopo le 14 nei pressi di un'azienda agricola. Il marito sarebbe riuscito a mettersi in salvo dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo dalla furia delle acque mentre la donna non ce l'ha fatta. L'anziano, anche se ferito lievemente, ha poi dato l'allarme.



Le ricerche senza sosta vanno avanti da questo pomeriggio, sul posto i vigili del fuoco di Saline di Volterra e di Pisa con una squadra Saf (Speleo alpinistico fluviale), i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, una squadra sommozzatori arrivata da Firenze e un elicottero, arrivato da Roma.

Anche la Regione Toscana sta seguendo la vicenda e sul posto è presente il responsabile del Genio civile mentre dalla Sala operativa unificata.