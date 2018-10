I danni della tromba d'aria

Dieci famiglie a rischio evacuazione nella zona colpita dal maltempo tra la frazione di Castelnuovo e il confine con Santa Luce

ROSIGNANO MARITTIMO — Sono oltre dieci le famiglie potenzialmente soggette ad evacuazione nella zona del territorio comunale colpita da tromba d’aria e maltempo, l’area tra la frazione di Castelnuovo della Misericordia e il confine con il Comune di Santa Luce.

I tecnici del Comune di Rosignano Marittimo e i Vigili del Fuoco stanno effettuando le verifiche per l’agibilità dei fabbricati, mentre i servizi sociali comunali stanno cercando situazioni di accoglienza temporanea presso strutture ricettive alle famiglie che potrebbero essere evacuate.

Il Servizio veterinario dell’Asl Toscana Nord Ovest sta facendo verifiche per dare supporto agli animali e allevamenti. L’ufficio ambiente del Comune inoltre sta effettuando accertamenti con Arpat per le coperture in eternit danneggiate.