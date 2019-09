Reginetta d’Italia, in finale sei miss toscane

Tra le aspiranti alla corona ci sono anche le giovanissime toscane, tra i 14 ed i 29 anni, che parteciperanno alla finale condotta da Jo Squillo

CHIANCIANO TERME — La finale di Miss Reginetta d’Italia a Chianciano Terme sarà condotta stasera da Jo Squillo e andrà in onda sulle reti Mediaset. Grande successo intanto per la serata di apertura dove sono state consegnate le prime tre fasce a Nicole Barbagallo 20 anni di Genova, Madalina Buga 19 anni, di Roma e Consuelo Pace 17 anni, di Marsala, valide per l’accesso diretto all’attesa finalissima.

Le miss in finale che rappresenteranno la Toscana sono Caterina Fagni 18 anni di Livorno, Anna Polinti 15 anni di Livorno, Elisa Giuffrida 16 anni di Livorno, Claudia Rocchi di San Casciano dei bagni - Siena, Cecilia Scaramelli 18 anni di Chiusi e Jessica Soldani 18 anni di Arezzo.

La prima serata ha visto l’esilarante esibizione di Nino Formicola l’amato Gaspare, indimenticabile il duo con Zuzzurro al secolo Andrea Brambilla, di tante note trasmissioni televisive da “Drive in”, al reality che ha vinto “L’Isola dei famosi” a “La sai l’ultima”. Presentate dalla brillante Sarah Elle, sul palcoscenico della suggestiva cittadina di Chianciano Terme, le 64 ragazze di età compresa tra i 14 e 29 anni, selezionate su oltre 3500 aspiranti sono state impegnate in questi giorni in prove di make up, incontri personalizzati con la celebre psico grafologa della tv Mirka Cesari per verificare attitudini e personalità, servizi fotografici televisivi e interviste. Sarà Alessia Antonetti 19 anni di Roma, attuale Miss Reginetta in carica, a consegnare l’ambita corona alla Miss più votata.

Jo Squillo sarà la protagonista della finalissima del 1 settembre aperta al pubblico in piazza Italia. Una parata di personaggi è attesa sul palcoscenico, tra cui il grande comico Max Cavallari dei Fichi d’India, la conduttrice Rai e modella Barbara Ovieni, il Maestro Vince Tempera, la simpatica e verace Floriana Secondi vincitrice del Grande Fratello, il sexy wakeskater Giovanni Arrigoni di Temptation Island, Uomini e Donne.