Il Covid-19 non passa dalla mamma positiva al bebè

La dimostrazione in uno studio condotto a Wuhan su quattro donne contagiate dal coronavirus che hanno partorito bambini sani risultati negativi

WUHAN — Lo studio si basa su soli quattro casi ma può essere molto indicativo: il coronavirus Covid-19 non si trasmette da una mamma positiva incinta al suo bambino, che nasce sano e può essere allattato al seno senza problemi. La ricerca in questione è stata condotta in Cina a Wuhan, la città epicentro della pandemia di Covid-19, dall'università Huazong di scienza e tecnologia e pubblicata sulla rivista Frontiers in Pediatrics con il supporto di una dichiarazione del presidente dell'Unicef Italia Francesco Samengo.

Al centro dello studio quattro donne positive al Covid a fine gravidanza. Nessuno dei quattro bebè che hanno partorito ha avuto problemi particolari di salute e i tre che sono stati sottoposti al tampone sono risultati negativi (per il quarto la mamma non ha dato il consenso).

Ora anche le mamme sono guarite e stanno bene come i loro bebè.