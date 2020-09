Comunali, Scanzi incontra Giani e vota Ralli

In vista del turno di ballottaggio per il nuovo sindaco, lo scrittore e giornalista annuncia su Fb che voterà per il candidato del centrosinistra

AREZZO — A pochi giorni dal ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco di Arezzo fra il primo cittadino uscente sostenuto dal centrodestra Alessandro Ghinelli e lo sfidante appoggiato dal centrosinistra Luciano Ralli, lo scrittore e giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi - fiero aretino di nascita e residenza - ha pubblicato un post su Facebook in cui racconta dell'incontro avuto con il neopresidente della Regione Toscana Eugenio Giani e delle proprie intenzioni di voto in vista del secondo turno del 4 e 5 Ottobre. La sua è un'indicazione di peso: in occasione delle regionali 2020, molti osservatori ritengono che le prese di posizione del direttore del Fatto Marco Travaglio e dello stesso Scanzi sul 'voto utile' a favore di Giani in Toscana e di Michele Emiliano in Puglia abbiano spostato migliaia di voti, contribuendo alla vittoria di entrambi contro i candidati del centrodestra.

"Ieri Eugenio Giani, neo-presidente della Toscana, era ad Arezzo - scrive Scanzi - Non lo avevo mai visto, non ci eravamo mai scritti (né sentiti) prima del voto. Amici comuni mi hanno chiesto se volessi conoscerlo. A Giani avrebbe fatto piacere. Ho accettato. Giani era ad Arezzo per appoggiare Luciano Ralli, candidato sindaco di centrosinistra nella mia città. Domenica ci sarà il ballottaggio. Conosco da anni Luciano. È stato il medico che ha seguito negli ultimi anni di vita mio nonno, e ne ricordo il garbo dimostrato in quei giorni (parecchio) difficili. Per me queste cose contano molto. Ralli è persona garbata e onesta. Sarebbe un ottimo sindaco".

"Non parlo mai della politica della mia città. Arezzo è il mio “nido” e ho già abbastanza stress - scrive ancora Scanzi - Non sentirete mai da me mezza parola negativa sul sindaco in carica Ghinelli (centrodestra). Mai. Siamo politicamente agli antipodi e qualche suo alleato mi darebbe fuoco (è reciproco, fenomeni!), ma Alessandro è sempre stato con me correttissimo. Molto più dei renziani. È stato Ghinelli a conferirmi il Premio Civitas Aretii (di fatto le chiavi della città), è stato Ghinelli a credere nei Gaber Day e Pink Floyd Day da me ideati, è stato Ghinelli a creare Piazza Gaber su mia indicazione, è stato Ghinelli a scegliermi come uno dei testimonial di Arezzo Capitale della Cultura 2021. Per me il rapporto umano vale tutto e certe cose non le dimentico".

"È ovvio che domenica, al ballottaggio, voterò Luciano Ralli, perché ero e resto un uomo di sinistra. E perché Ralli si è opposto da sempre al renzismo (pagandone le conseguenze) - dichiara Scanzi - Credo che alla mia città farebbe bene un cambio di rotta, ma so già che lunedì pomeriggio Arezzo avrà in ogni caso un ottimo sindaco. E questo mi rincuora, perché Arezzo merita ogni fortuna. È un capolavoro totale, che talora dimentica di esserlo".

"Torno ora a Giani - conclude Scanzi - Abbiamo parlato alcuni minuti e mi ha fatto una bella impressione. Avrei potuto tenere “segreto” l’incontro, ma con voi mi piace essere franco. E poi non c’è nulla da nascondere! Tra Ceccardi (e chi la appoggia) e Giani (e chi lo appoggia) c’era (c’è) un mondo. La sua vittoria, per noi toscani, è una buona notizia e uno scampato pericolo. Giani mi ha ringraziato per l’onestà intellettuale e per avere “innegabilmente aiutato, con i miei scritti e i miei interventi, la mia elezione”. Forse mi sopravvaluta e forse no. Quel che conta è un altro aspetto: Giani deve ora ripagare la fiducia di chi lo ha votato. Ora con convinzione e ora meno. Lui, questo, lo sa bene. Se deluderà, sarò (saremo) i primi a farlo notare. Al tempo stesso, se attraverso i miei spettacoli e la mia attività potrò contribuire al rilancio culturale della mia splendida regione, come ho fatto in questi anni ad Arezzo e come spero di continuare a fare nei prossimi anni, ne sarò lieto. Come “artista”, va da sé, e senza alcun ruolo politico. Quelli non mi interessano, né mai mi interesseranno. Buon lavoro a Giani, buon voto agli aretini".

