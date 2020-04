Connessione web, l'oscuro oggetto del desiderio

Da quando è iniziato il confinamento da Covid le connessioni in casa sono più lente mediamente del 24%. Ma rispetto al 2019 sono più veloci del 32%

FIRENZE — SOStariffe.it ha pubblicato l'analisi delle velocità di internet nelle abitazioni degli italiani durante il periodo di confinamento in casa a causa dell'epidemia di Covid. Le connessioni sono così risultate più lente del 24%, con picchi di diminuzione dal 40 al 46%. Tuttavia, se si considerano tutti i primi quattro mesi del 2020, arriva una sorpresa: la velocità in download rispetto al 2019 è in realtà cresciuta del 32%, soprattutto nel Centro-Sud.

L'indagine SOStariffe.it si è avvalsa dei dati medi di velocità in download, espressa in Mb/s, rilevati in tutte e venti le regioni grazie agli speedtest rilasciati al comparatore offerte internet casa di SOStariffe.it.

Come potete vedere nella tabella qui sotto, confrontando i primi quattro mesi di quest'anno con lo stesso periodo del 2019, emerge che in generale la velocità è cresciuta quasi dappertutto. Si è passati infatti da una velocità di download media di 33,06 megabit al secondo a 43,65 mb/s, con un incremento del 32,03%.

La Toscana in particolare ha registrato un incremento del 18,65%. Restano indietro solo tre territori: la Sardegna ha compiuto un minimo regresso (-2,21%), Friuli Venezia Giulia (-24,69%). Ma in assoluto la regione con performance più scadenti rispetto al 2019 è la Valle d'Aosta (-63,75%).

Tabella Sostariffe.it

Se si considera invece il periodo di confinamento da coronavirus, il cosiddetto lockdown, rispetto ai mesi precedenti, le velocità hanno subito quasi dappertutto una battuta d'arresto (-24,28% in meno). In Toscana la diminuzione della velocità è stata maggiore della media nazionale: - 29,25%.

Tabella Sostariffe.it

Il generale rallentamento a un primo sguardo potrebbe essere ricondotto a un picco di accessi contemporanei. Le regioni che hanno subito i maggiori rallentamenti sono state comunque Emilia Romagna (-46, 26%), Umbria (- 43, 83%) e Sicilia (-40,15%).

Connessione a 100 mega: la fibra comincia a prender piede

Con il confinamento diverse famiglie hanno anche deciso di migliorare la qualità della connessione di casa. Optando per una promozione che consenta loro di navigare a una velocità nominale di 100 mega, comprese le offerte per l’accesso alla fibra ottica. In base alle dichiarazioni rese in fase di speed test, i territori in cui si è deciso di passare a una tecnologia più performante rispetto ai mesi precedenti il lockdown sono: Friuli Venezia Giulia (+187,50%), Puglia (+180%), Veneto (+153, 25%), Campania (+125,25%), Abruzzo e Basilicata (+100%). La tendenza ha riguardato la Toscana in modo assai minore, con un incremento solo dell'8,26%.