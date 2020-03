Contagio più lento nella Toscana del sud

In questa parte della Toscana l'epidemia corre meno rispetto alla costa nord e alle zone centrali. Parla il direttore generale dell'Asl Sud est

AREZZO — Il direttore generale della Asl sud-est, Antonio d’Urso, snocciola i numeri relativi a contagi e ricoveri nell’area di Arezzo, Siena e Grosseto, dove i numeri dell'epidemia sono al momento i più bassi dell'intero territorio regionale.

“ Fino ad oggi sono stati effettuati 3300 i tamponi a soggetti sintomatici su un totale di 843.000 abitanti. Di questi 3300 tamponi, solo il 10% è risultato positivo pertanto, il restante 90%, pur presentando sintomi respiratori, era affetto da semplice influenza. La maggioranza dei positivi, circa i 2/3, sono attualmente in isolamento domiciliare, sotto osservazione del medico di famiglia che ne disporrà il ricovero in caso di necessità - afferma D'Urso”

La situazione generale dell’area sud-est è abbastanza sotto controllo. Le persone che quotidianamente contraggono l'infezione, sull'intero territorio dell'area sud est, è in netta controtendenza rispetto all’andamento di altre regioni italiane, dove si registrano picchi di contagio elevati.

“Anche se i numeri dell’area sud-est sono abbastanza piccoli, non dobbiamo abbassare la guardia, anzi, è proprio grazie all’elevato livello di allerta che questi dati risultano pressoché stazionari - sostiene d’Urso – per questo, ora più che mai, dobbiamo mantenere alta la guardia”.

Proprio per garantire il massimo grado di efficienza e prevenzione del contagio, gli ospedali dell’area sud-est hanno subito una decisiva riconversione.

“Dobbiamo far sì che l’ospedale garantisca sempre il massimo livello di sicurezza e qualità di assistenza – afferma Antonio d’Urso – per questo sono state allestite tende di pre-triage prima del pronto soccorso, per chi abbia sintomi respiratori. Il controllo della temperatura, poi è obbligatorio per ogni soggetto che voglia accedere alla struttura sanitaria. L’ospedale deve essere un centro di assistenza e non di moltiplicazione di contagio".