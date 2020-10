Il Covid infetta una bambina di 1 anno

Checco Zalone, ecco il nuovo spot (tutto da ridere) per sostenere la lotta contro la Sma

La piccola è rientrata di recente da un paese estero. Nello stesso nucleo familiare positive anche una donna di 36 anni e un'altra bimba di 8

TOSCANA — Al di là dei casi di contagio da Covid-19 rilevati nelle scuole, ci sono altri bambini che sono risultati infettati dal nuovo coronavirus. Nelle ultime 24 ore, due sono stati individuatiad Arcidosso: si tratta di due bambine, una di un anno e una di otto anni, rientrate di recente in Italia dalla Turchia e poste in isolamento domiciliare insieme a una donna di 36 anni. Tutte e tre sono asintomatiche.

A Poggibonsi invece sono risultati contagiati una bambina di 6 anni e un bambino di 9.

A Bucine è positivo al Covid un ragazzo di 16 anni. L'adolescente è un contatto di un altro caso già accertato e manifesta sintomi, seppure non in forma grave, ed è in isolamento domiciliare.

Alla fine di Settembre i bambini e i ragazzi che hanno contratto l'infezione da Covid 19 in Toscana erano 1.051.