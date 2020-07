Covid, netto calo dei positivi in Italia

Un numero così basso di nuovi positivi non si registrava sul suolo nazionale dalla fine di febbraio. Più di 400 test per individuare un positivo

ROMA — Mentre in molti paesi del mondo la pandemia di Covid-19 continua a colpire a ritmo vertiginoso, c'è una buona notizia per l'Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati solo 114 nuovi casi positivi (ieri erano stati 169), il numero più basso dalla fine di Febbraio, e sono stati necessari circa 400 tamponi per individuare un nuovo infettato. Nelle ultime 24 ore è aumentato anche il numero complessivo di tamponi effettuati in un giorno, 41.867contro i 24mila di ieri.

Il numero totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale a 243.344.

Sul fronte dei decessi è stato purtroppo registrato un incremento, dai 13 di ieri siamo saliti ai 17 di oggi, per un totale di 34.984 vittime.

Sono diminuiti i pazienti in terapia intensiva, da 65 a 60 mentre aumentano, seppure di sole 9 unità, i ricoverati con sintomi per un totale di 777 degenti.

Il dato più eclatante riguarda la Lombardia che da ieri ha segnalato al Ministero della salute solo 30 nuovi casi. Seguono il Veneto con 19, il Lazio con 18, la Sicilia con 15, l'Emilia Romagna con 13, la Liguria con 6, la Toscana con 4, il Piemonte e l'Abruzzo con 3, le Marche e la Provincia autonoma di Bolzano con 1, tutte le altre regioni con zero casi.