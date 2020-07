Covid, in Italia salgono ancora i nuovi contagi

Risalgono i nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia resta stabile il numero dei decessi. Oggi sono quattro le regioni senza contagiati

ROMA — Risale il numero dei tamponi positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore dalla Protezione civile nazionale: sono 276 nelle ultime 24 ore (erano stati 229 ieri). Quasi la metà (135) in Lombardia, il 48,9% mentre sono 53 in Emilia Romagna e 23 nel Lazio. Il totale dei contagiati in Italia sale a quota 242.639.

Sono quattro le regioni senza nuovi casi: Sicilia, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. I morti sono stati 12, così come ieri. Complessivamente le vittime sono così diventate 34.938.

Scendono invece a 65 i pazienti affetti da Covid in terapia intensiva, 4 in meno di ieri. In 13 regioni non ci sono malati in rianimazione. I

ricoverati con sintomi sono 844 (-27), 12.519 le persone in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 13.428, in calo di 31 unità. I guariti sono invece 194.273, 295 in più di ieri.