In Italia meno di 5.000 ricoverati per Covid

Ancora in crescita il numero dei morti, 34.043 da inizio epidemia. Stabile l'incremento dei contagi mentre diminuscono le persone attualmente malate

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia il numero di nuovi casi positivi di coronavirus è stato di 283, cioè 3 in più rispetto ai 280 individuati ieri, mentre ad aumentare ancora è stato il numero dei decessi, 79 in più in un giorno dopo i 65 di ieri. Il totale dei deceduti dall'inizio dell'emergenza, quindi, ha superato la soglia dei trentaquattromila, salendo a 34.043.

Nel complesso, i contagiati dal Covid, cioè attualmente positivi, guariti e deceduti, sono 235.561, mentre le persone attualmente malate sono 32.872, con una decrescita di 1.858 pazienti rispetto a ieri.

I dimessi e guariti salgono invece a 168.646, con un incremento di 2.062 persone rispetto a ieri.

Segnali positivi continuano ad arrivare dai reparti degli ospedali italiani dove il numero complessivo dei ricoverati è sceso sotto i cinquemila. Tra gli attualmente positivi, infatti, 263 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 20 pazienti rispetto a ieri, 4.581 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 148 pazienti rispetto a ieri, mentre 28.028 persone, pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Ecco i dati regione per regione sui pazienti attualmente positivi al Covid.

- Lombardia 18.297 (in calo)

- Piemonte 3.671 (in calo)

- Emilia-Romagna 2.156 (in calo)

- Veneto 1.004 (in calo)

- Toscana 628 (in calo)

- Liguria 249 (+1)

- Lazio 2.570 (in calo)

- Marche 992 (in calo)

- Campania 675 (in calo)

- Puglia 613 (in calo)

- Provincia autonoma di Trento 81 (stabile)

- Sicilia 853 (stabile)

- Friuli Venezia Giulia 128 (in calo)

- Abruzzo 567 (in calo)

- Provincia autonoma di Bolzano 95 (in calo)

- Umbria 29 (stabile)

- Sardegna 54 (in calo)

- Valle d'Aosta 8 (stabile)

- Calabria 68 (in calo)

- Molise 120 (+1)

- Basilicata 14 (+1)