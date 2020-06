Covid, nuovo picco di contagi in Italia

I nuovi casi di contagio balzati da 190 a 296 in 24 ore. Solo il 6,5 per cento dei 239.706 contagiati totali scoperti attraverso attività di screening

ROMA — Nessuna inversione di marcia nelle ultime 24 ore sul fronte dell’epidemia di Covid in Italia. Anzi: i nuovi casi di positività segnalati dal Ministero della Salute sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nazionale mostrano che, rispetto a ieri, nuovi casi di positività riscontrati sono 296, cioè 106 casi in più rispetto all’incremento di ieri quando i positivi in più erano stati 190. Un innalzamento della curva riconducibile anche ai nuovi focolai registrati a Bologna e a Mondragone, in provincia di Caserta.

I contagiati totali in Italia sono, dall’inizio dell’emergenza, 239.706 mentre i malati sono 18.303 (- 362 da ieri).

I dati segnalati dal Ministero della Salute mostrano che i casi di contagio da Covid individuati attraverso le attività di screening condotte a livello nazionale o regionale (indagini sierologiche ad esempio) sono 15.801 sul totale dei 239.706 casi, cioè solo il 6,5 per cento. Il resto, 223.905, sono i casi “identificati dal sospetto diagnostico”, cioè positivi al tampone emersi da attività clinica.

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

Sul fronte dei ricoveri, sono 1.515 i ricoverati con sintomi (-95), 103 i ricoverati in terapia intensiva (-4) e 16.685 i pazienti in isolamento domiciliare (-253).

I decessi totali in Italia sono 34.678, cioè 34 in più rispetto a ieri.

I dimessi e guariti totali sono 186.725, cioè 614 in più da ieri.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi

Vediamo la situazione degli attualmente positivi regione per regione.

- Lombardia 11.992 (in calo)

- Piemonte 1.681 (in calo)

-Emilia-Romagna 1.068 (in calo)

- Veneto 527 (in calo)

- Toscana 324 (in calo)

- Liguria 259 (in calo)

- Lazio 862 (in calo)

- Marche 460 (in calo)

- Prov. autonoma di Trento 52 (stabile)

- Campania 164 (+18)

- Puglia 173 (in calo)

- Friuli Venezia Giulia 53 (in calo)

- Abruzzo 371 (in calo)

- Sicilia 130 (in calo)

- Prov. autonoma di Bolzano 83 (in calo)

- Umbria 6 (in calo)

- Sardegna 8 (in calo)

- Valle D’Aosta 3 (in calo)

- Calabria 18 (in calo)

- Molise 36 (in calo)

- Basilicata 6 (in calo)

Elaborazione HTeT su dati ProCiv