Attualità lunedì 16 marzo 2020 ore 17:20

Covid, tredicesima vittima toscana, una centenaria

La signora è spirata in una rsa dove ci sono altri sette anziani in quarantena per i contatti con un giovane operatore sanitario positivo al tampone