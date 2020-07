Covid, un nuovo focolaio a Viareggio, 10 infettati

Si tratta di persone di origine bengalese appartenenti a due nuclei familiari diversi. Il contagio è partito da un ospite arrivato da Dakka

VIAREGGIO — I sanitari della Asl Toscana nord Ovest hanno individuato un nuovo focolaio di Covid-19 dopo quelli rilevati a Castelfranco Pian di Sco', Impruneta e Cortona, tutti sotto controllo.

Si tratta di due famiglie formate in tutto da otto persone residenti a Viareggio più quattro ospiti. In tutto dodici persone di origine bengalese. Sottoposte al tampone, sono risultate positive in dieci mentre per le due rimanenti l'esito è stato negativo.

I dieci nuovi infettati non sono stati ancora inseriti nel bollettino quotidiano della Regione (vedi qui sotto l'articolo collegato).

Stando all'indagine epidemiologica, il contagio sarebbe partito da uno degli ospiti, proveniente da Dakka, la capitale del Bangladesh, e atterrato all'aeroporto di Fiumicino la settimana scorsa.

La segnalazione del caso è giunta alla Asl dal Ministero della Salute attraverso la Regione Toscana.

Una delle dieci persone risultate infettate è ricoverata nel reparto di malattie infettive di Livorno e le sue condizioni sono buone.

Le altre nove sono state trasferite in un albergo sanitario mentre i due negativi stanno trascorrendo la quarantena a domicilio, sotto la sorveglianza della Asl.

L’igiene e sanità pubblica della Asl Toscana nord ovest sta completando l’indagine epidemiologica per verificare l'esistenza di contatti lavorativi stretti e mettere in atto tutte le azioni necessarie per contrastare l’espandersi del contagio (tamponi e quarantene).

Tutte e nove le persone positive ma non in condizioni così gravi da avere bisogno del ricovero ospedaliero hanno accettato spontaneamente la soluzione dell’albergo sanitario e quindi non è stato necessario che il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro emanasse una nuova ordinanza.