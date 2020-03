Covid19, la Toscana chiude gli impianti sciistici

Il provvedimento è stato annunciato su Facebook dal presidente della Regione Rossi: "All'Abetone molti vacanzieri provenienti dalle zone rosse"

FIRENZE — Il presidente della Regione Enrico Rossi ha annunciato che entro oggi emanerà un'ordinanza per chiudere gli impianti sciistici della Toscana, nell'ambito dei provvedimenti adottati per contenere la diffusione dell'epidemia da coronavirus.

"Oggi l’ordinanza per chiudere gli impianti sciistici della Toscana - si legge nel breve post del governatore che potete vedere anche in fondo all'articolo - All’Abetone in particolare molti vacanzieri provenienti dalle “zone rosse”.

Ieri anche il sindaco dell'Abetone, dopo una domenica di affollamenti sugli impianti di risalita, aveva sollecitato i visitatori a rispettare le precauzioni dettate dal governo, in particolare quelle sulla distanza di sicurezza di almeno un metro l'uno dall'altro (vedi qui sotto gli articoli collegati).

Nell'ultimo decreto del governo, emanato ieri, 8 Marzo, la chiusura dei comprensori sciistici era prevista solo per la Lombardia e altri 14 Comuni delle cosiddette zone rosse, quelle dove si trovano i focolai dell'epidemia e dove il contagio da coronavirus è particolarmente diffuso.

Visto che ieri moltissimi degli sciatori che hanno affollato l'Abetone provenivano da Modena, uno dei Comuni diventato zona rossa proprio ieri, il governatore Rossi ha deciso di emanare un'ordinanza di chiusura anche per i comprensori sciistici della Toscana.