​Da Bari a Prato per predare i Rolex

Svolta nell’inchiesta sul colpo da centomila euro messo a segno in una gioielleria pratese a novembre. Stretto il cerchio attorno a un ventunenne

PRATO — La polizia di Prato, in collaborazione con la polizia barese, ha arrestato un giovane romeno di 21 anni nell’ambito dell’inchiesta su un furto da centomila euro messo a segno in una gioielleria di piazza Mercatale lo scorso 15 novembre.

Per mettere a segno il furto è stato rotto il vetro blindato della finestra di una finestra della gioielleria, al primo piano di uno stabile.

Da quanto emerso nel corso delle indagini, il ragazzo sarebbe arrivato nella città toscana per compiere il furto e poi rivendere la merce, Rolex e altri gioielli, a qualche ricettatore per poi tornare in Puglia.