​Demolizione vecchio ospedale, rinviati i lavori

La Asl Toscana Centro ha revocato l'affidamento dei lavori di demolizione dell'ospedale Misericordia e Dolce alla ditta che aveva vinto l'appalto

PRATO — Una "grave omissione" nei documenti di gara ha indotto la Asl Toscana Centro a revocare revocare l'affidamento dei lavori di demolizione del vecchio ospedale Misericordia e Dolce alla ditta che aveva vinto l'appalto.

"E' stata data comunicazione all'impresa circa l'impossibilità di procedere all'aggiudicazione efficace ed è in fase di adozione l'annullamento dell'aggiudicazione - scrive l'Azienda sanitaria in una nota - Si provvederà pertanto immediatamente alla verifica del possesso dei requisiti da parte del secondo classificato che dovrebbero concludersi in circa tre settimane, consentendo, in caso di esito positivo, di procedere con un nuovo provvedimento di aggiudicazione entro la metà del mese di febbraio".

Il vecchio ospedale pratese sarà demolito per realizzare al suo posto un parco urbano all'interno del centro storico.