Il pesce pappagallo di Pianosa

Un affascinante filmato subacqueo ci regala la testimonianza di una presenza piuttosto rara nelle acque dell'Arcipelago Toscano VIDEO

CAMPO NELL'ELBA — Col ritorno del bel tempo, i turisti che visitano l'Elba e l'Arcipelago tornano alle loro abitudini estive. E per gli appassionati di Snorkeling, una visita a Pianosa potrebbe essere una delle esperienze più belle da vivere.

Lo snorkeling nelle acque pianosine - consentito con le guide ambientali a Cala dei Turchi, ndr - è emozionante e permette l’osservazione a pochissimi metri di profondità di cernie, aragoste, orate, dentici, murene e altri mille colorate specie mediterranee.

I più fortunati, come l'esperto sub elbano Giancarlo Moro, possono fare anche incontri inaspettati, come quello di un raro pesce pappagallo. Avvistato dapprima all’Argentario e poi a Montecristo, normalmente il pesce pappagallo è molto diffuso nelle Isole Azzorre, nelle Canarie, in Senegal e nel sud del Mediterraneo. E' una della tante specie che, con la meridionalizzazione del nostro mare, hanno scelto come habitat le isole della Toscana, complice il cambiamento della temperatura delle acque. Buon ferragosto!