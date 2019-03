Un bando per accoglienza e mensa a Pianosa

Il Comune di Campo nell'Elba ha pubblicato un avviso per affidare la gestione di alcuni servizi sull'isola di Pianosa. Procedure on line su Start

CAMPO NELL'ELBA — Il Comune di Campo nell'Elba ha avviato la procedura per l'affidamento dei servizi di ristorazione e accoglienza presenti sull'isola di Pianosa mediante concessione.

I soggetti interessati devo presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 Marzo 2019, dopo essersi registrati sul sistema telematico acquisti regionale della Toscana al link https://start.toscana.it/, comunicando che in questa fase è sufficiente la semplice conferma telematica tramite Start del proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento di tali servizi.

Maggiori informazioni sono pubblicate sul sito web del Comune di Campo nell'Elba www.comune.camponellelba.li.it.