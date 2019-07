"Controlli sulle piscine contro spreco di acqua"

L'Autorità Idrica Toscana dichiara: "Acqua potabile sempre più preziosa, specie d’estate. Non dobbiamo impiegarla per usi impropri".

FIRENZE — Con una nota l'Autorità Idrica Toscana (Ait) fa sapere che sono iniziati i controlli sulle piscine di strutture ricettive e di privati in oltre quaranta Comuni toscani per controllare le attività di riempimento e svuotamento che non possono essere svolte con l’utilizzo di acqua potabile dell’acquedotto, per evitare sprechi inutili di acqua, soprattutto nel periodo estivo, sempre soggetto a scarsità della risorsa idrica.

L’Autorità Idrica Toscana inoltre spiega che "in collaborazione con le varie polizie municipali dei Comuni individuati ha cominciato i controlli in particolare nelle zone del Chianti, dell’Isola d’Elba, dell’Alta Val di Cecina e della Lunigiana. La selezione riguarda piccoli territori, come quello di Orciano Pisano che conta soltanto 649 abitanti, fino a quello di San Casciano Val di Pesa che conta 17.195 abitanti. Gli oltre quaranta Comuni stanno tutti dentro questo range di residenti.

Fino ad oggi sono stati eseguiti circa trenta controlli in varie strutture e di questi circa il 70 per cento non erano in regola".

"Proseguono quindi i sopralluoghi fino a fine estate, - sottolinea Ait per scongiurare lo spreco di acqua potabile. Per evitare spiacevoli sanzioni (che sono tra 100 e 600 euro) l’Autorità Idrica Toscana invita tutti coloro che hanno una piscina a rispettare le norme del regolamento regionale sui divieti e gli usi impropri dell’acqua potabile (DPGR n. 29r/2008)".