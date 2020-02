Vento forte e mareggiate, scatta l'allerta meteo

In arrivo venti forti di Libeccio sulla costa livornese e l'Arcipelago toscano, rischio mareggiate su tutta la costa, vento forte in Appennino

FIRENZE — Scatta il codice giallo per vento e mareggiate disposto dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per la giornata di lunedì dalle ore 6 di lunedì fino alla mezzanotte e riguarda il tratto di costa compreso tra la foce dell’Arno e Piombino, incluso l’Arcipelago toscano e le aree orientali della regione; quello per mareggiate è valido dalle 12 fino alla mezzanotte di questa sera e riguarda tutta la costa dalla Versilia a Piombino, compreso l’Arcipelago.

La Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ha rilanciato il codice giallo per vento anche sull'area della Romagna-Toscana con raffiche fino a 90-100 chilometri orari su crinali appenninici e zone sottovento.

Come spiegato dalla Regione Toscana, "l'alta pressione è in graduale attenuazione ed è previsto il rinforzo dei venti di Libeccio. Domani ulteriore rinforzo con raffiche fino a forti su Arcipelago settentrionale (a nord dell'Elba), su crinali appenninici e zone sottovento e litorale a nord di Piombino. Moto ondoso in rapido aumento fino a mari molto mossi o agitati. In serata mari molto agitati al largo, a nord di Capraia e fino al litorale livornese".