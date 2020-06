Un'estate all'isola d'Elba, due giorni di casting

Lo rende noto la Viola Film, viste le numerose richieste di partecipare ai provini che ha ricevuto dopo la diffusione della notizia

PORTOFERRAIO — Due giorni per i provini dei casting a cura della Viola Film per le riprese del film "Un'estate all'isola d'Elba", prodotto per il canale tv tedesco Zdf con la regia di Jophi Reis. Le riprese si svolgeranno in tutta l'Elba grazie al supporto di Toscana Film Commission e alla Gestione associata del turismo dei Comuni elbani.

Viste le numerose richieste di partecipazione ai provini della Viola Film l'azienda fa sapere che quindi, in accordo con la produzione e con il Comune di Portoferraio, i provini si terranno presso il piano terra del Centro culturale De Laugier a Portoferraio venerdì 12 Giugno dalle ore 9 alle 18 e sabato 13 Giugno dalle ore 9 alle ore 17.

Per informazioni è consigliabile contattare la mail: stefania.bcasting@gmail.com.

Per il film sono ricercate le seguenti figure:

- bambini e bambine di età dai 5 ai 10 anni;

- uomini e donne dai 18 ai 74 anni di tutte le etnie;

- uomini e donne dai 18 ai 74 anni con esperienza di recitazione per alcune parti di figurazione speciale;

- coppie e famiglie vere che siano comunque residenti nella stessa abitazione;

- ragazzi 18-28 che siano fratelli e sorelle o che comunque abitino nella stessa casa;

- persone con cane;

- persone che sappiano andare in bicicletta;

- persone con patente e auto propria;

- persone proprietarie di auto d’epoca.

Per partecipare alle selezioni è necessario presentarsi muniti di fotocopia del documento di identità fronte-retro, codice fiscale, codice Iban personale, email.per coloro che non hanno la cittadinanza italiana fotocopia del permesso di soggiorno o passaporto in corso di validità. Per i minori invece sono necessari i documenti di entrambi i genitori e del minore stesso. Extras Coordinator Stefania Bibbiani A.o.s.m. Viviana Attilio.

Tutte le persone scelte per lavorare verranno retribuzione come da Ccnl. Tutti gli interessati dovranno presentarsi con i dpi come da normative vigenti (esempio mascherine); inoltre verrà richiesto di firmare un modulo per il trattamento dei dati personali e un autodichiarazione così composta:

dichiaro

-di non essere positivo al Covid-19

- di non essere sottoposto a misure di quarantena;

- di avere una temperatura corporea inferiore a 37,5

- di non avere sintomi riconducibili al Covid-19.