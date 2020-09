Ripresi i collegamenti fra Elba e Piombino

Dopo lo stop ai traghetti nel pomeriggio di ieri, con molte persone rimaste a terra, questa mattina sono riprese le corse. Resta fermo però l'aliscafo

PORTOFERRAIO — Dopo una notte di disagi per le persone che sono rimaste bloccate senza poter attraversare il mare, molte delle quali sono rimaste a dormire alla stazione marittima di Piombino e altre sul traghetto Moby Baby ormeggiato in porto (leggi qui l'articolo), questa mattina, con qualche difficoltà, sono ripresi i collegamenti marittimi fa l'Elba e Piombino.

Infatti dopo lo stop di ieri pomeriggio a causa del vento e delle mareggiate con allerta arancione in corso, il primo traghetto a partire da Piombino per Portoferraio è stato quello di Moby alle ore 5,50, seguito poi dalle partenze del traghetto di Toremar delle ore 6,30 e delle 8. Sono però state annullate le partenze da Portoferraio delle ore 5 e delle 6,50. Partito anche il traghetto di Blu Navy delle ore 7,45 da Piombino per Portoferraio. Da Rio Marina con destinazione Piombino è partito il primo traghetto di Toremar delle ore 6,55 e lo stesso alle ore 8,20 è poi ripartito per l'Elba. Al momento risulta cancellata la prima corsa dell'aliscafo di Toremar che collega Portoferraio, Cavo e Piombino e viceversa.

Permane però in corso l'allerta meteo per mareggiate con codice giallo.

Notizia in aggiornamento