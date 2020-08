Vento, disagi nei collegamenti marittimi

Stop all'aliscafo che collega Portoferraio, Cavo e Piombino e si registrano alcuni ritardi sia per il vento che per i molti passeggeri in partenza

PORTOFERRAIO — Come annunciato dalla previsioni meteo, soffia il vento di scirocco sulla costa e sull'isola d'Elba con i primi disagi nei collegamenti marittimi fra l'isola e Piombino. Infatti si registrano alcuni ritardi dei traghetti in partenza sia per i numerosi passeggeri presenti con i proprio mezzi in partenza in concomitanza con il ricambio settimanale del sabato sia a causa del vento di scirocco che si intensificando.

Il porto con le auto in attesa di imbarco a Rio Marina

Nel frattempo sono state cancellate le corse dell'aliscafo di Toremar delle ore 11,10 e delle 14,55 da Piombino per Cavo e ritorno mentre il traghetto veloce di Elba Corsica Sardinia Ferries delle ore 11,05 da Portoferraio per Piombino è in ritardo a causa del vento che ne rallenta le manovre. Ritardo di circa 20 minuti registrato anche per il traghetto Rio Marina Bella di Toremar delle ore 11,30 che collega Rio Marina con Piombino e risulta in ritardo anche il traghetti di Blu Navy in partenza da Portoferraio per Piombino delle ore 12,15.

Tuttavia l'allerta meteo con codice giallo, emessa ieri dalla Sala unificata della Protezione civile della Toscana, al momento riguarda solo la parte settentrionale della Regione ma non la costa e le isole toscane.

Auto in fila sul porto di Rio Marina

Notizia in aggiornamento