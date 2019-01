Vogatori elbani nel team di un record mondiale

Sono quattro i vogatori elbani che hanno fatto parte del team che ha conquistato il nuovo record del mondo nel mix di indoor rowing di canottaggio

PORTOFERRAIO — Ci sono anche quattro vogatori elbani tra i 30 atleti, 10 donne e 20 uomini, che il 12 e 13 Gennaio scorsi, in una apposita postazione organizzata all’interno delle strutture sportive del Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona, hanno stabilito il nuovo record del mondo Large Team Lightweight mix di indoor rowing (canottaggio indoor con remoergometro) con 45.0434 metri in 24 ore, su remoergometri Concept 2.

Nel team organizzato dall’esperto e pluridecorato vogatore livornese Mauro Martelli, erano infatti presenti Isabella Rossi e Maurizio Lupi dell’Asd Amici del Mare di Portoferraio e Beatrice Lori e Davide Mancini dell’Asd Canottieri Porto Azzurro.

Il precedente record apparteneva al team francese del Lycée Notre-Dame de la Merci di Montpellier, che avevano realizzato 418003 metri.

L’evento, organizzato da Sportlandia – GS VVF Tomei, aveva come in altri casi uno scopo benefico con la raccolta di fondi per “Oliver accende un sorriso”, una Onlus che opera nelle corsie dell’ospedale di Cecina a favore dei bambini.

I quattro canottieri, tutti residenti a Portoferraio, saranno ricevuti a Palazzo della Biscotteria, la sede del Comune, sabato 26 Gennaio alle ore 12 dal sindaco Mario Ferrari, che ha intenzione di conferire loro un riconoscimento.