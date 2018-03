Elezioni, ripescata una candidata toscana M5S

Residente a Reggello, è stata eletta alla Camera nel collegio Campania dove i 5 Stelle hanno avuto un numero di eletti superiore ai candidati in lista

ROMA — Nel collegio Campania 1 e in quello Sicilia 2 il Movimento 5 Stelle ha conquistato più seggi alla Camera dei candidati che aveva messo in lista. La Cassazione ha quindi provveduto a colmare i sei posti vuoti ripescando candidati in lista in altri collegi.

Fra questi c'è anche una candidata toscana, Chiara Yana Ehm.

Italo-tedesca residente a Reggello, Chiara Yana Ehm è laureata in scienze politiche, islamiche e relazioni internazionali presso le Università di Heidelberg in Germania e St Andrews in Gran Bretagna. Specializzata sul Medio Oriente, Africa del nord e migrazione, la neodeputata ha esperienze lavorative in ambito diplomatico, cooperativo e di ricerca.