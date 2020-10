Medico positivo anche nella Casa della salute di Empoli

Coprifuoco in Lombardia, la rabbia dei ristoratori: il video della protesta

Dopo quella di Montaione, anche la struttura sanitaria empolese è stata chiusa per la sanificazione degli spazi. Posticipati gli appuntamenti

EMPOLI — Un medico che lavora nella Casa della salute di Empoli è risultato positivo al coronavirus. Per questo motivo lo spazio sanitario è chiuso ed è in corso la sanificazione.

Il medico positivo è di medicina generale. Ausl Toscana centro ha reso noto che sono in corso le telefonate per avvertire i pazienti che gli appuntamenti in programma oggi sono stati posticipati.

Da Ausl hanno informaro che le attività alla Casa della Salute riprendono a pieno regime già da domattina, giovedì 22 ottobre.

Un caso analogo era accaduto ieri, quando era risultato positivo un medico alla Casa della salute di Montaione.