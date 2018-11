Morte fetale, ispettori del ministero in ospedale

La commissione ha effettuato alcune verifiche sulla vicenda della donna incinta che ha perso il figlio all'ospedale San Giuseppe di Empoli

EMPOLI — Il Ministero della salute ha inviato una commissione di esperti all'ospedale San Giuseppe per effettuare una serie di verifiche sulla vicenda della donna incinta che, nella notte fra venerdì e sabato scorsi, ha perso il bambino che aspettava dopo che si era recata, poche ore prima, al pronto soccorso per alcuni accertamenti (vedi qui sotto l'articolo collegato). La signora era alla 36ma settimana di gravidanza.

Gli esperti del ministero hanno ascoltato gli operatori di turno quella sera ed esaminato la documentazione sanitaria della paziente. Il tutto alla presenza dei direttori dei reparti interessati e dei responsabili del rischio clinico aziendale e regionale.

"L'azienda ha collaborato mettendo in evidenza i fatti come sono avvenuti e fornendo la documentazione richiesta - si legge in una nota dell'Asl Toscana centro - e lo ha fatto per tutti i professionisti che sono stati coinvoli, a vario titolo, nel percorso assistenziale della paziente".