Fase 2, cento treni in più in circolazione

A partire dal 4 Maggio il servizio ferroviario in Toscana, ridotto attualmente al 30 per cento dell'era pre-Covid, sarà incrementato

FIRENZE — Nella fase 2 dell'emergenza coronavirus, quindi a partire dal 4 Maggio quando il governo autorizzerà la ripresa di parte delle attività produttive chiuse per Covid, i treni in circolazione in Toscana passeranno dalla fase attuale del 30% al 55% del servizio ordinario. Si tratta quindi cento treni in pià in circolazione sul territorio regionale.

Lo ha dichiarato l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli al termine di una video-riunione con i vertici regionali di Trenitalia.

Gli orari saranno disponibili entro la prossima settimana sul sito di Trenitalia e sul portale Muoversi in Toscana.

Ceccarelli sta lavorando anche sulle modalità con cui garantire piena sicurezza sia ai viaggiatori che a coloro che lavorano sui treni. "Stiamo ancora lavorando con le altre Regioni per ottenere una politica nazionale di ristoro degli abbonamenti non utilizzati in questi mesi - ha sottolineato l'assessore - La nostra proposta è quella di una proroga della validità del titolo di viaggio ma ad oggi non abbiamo risposte certe dal Governo. Invito di nuovo gli utenti a conservare il loro abbonamento.”