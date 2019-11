Febbre di dengue, nuovo caso in Toscana

Il nuovo caso è stato diagnosticato dalla Asl. Ordinanza del sindaco per procedere con la disinfestazione urgente in alcune zone della città

PRATO — I sanitari della Asl Toscana centro hanno diagnosticato un nuovo caso di febbre dengue in un paziente ricoverato nell'ospedale cittadino.

Al fine di prevenire la diffusione del contagio, il sindaco Biffoni ha disposto che venga effettuata entro le 17 di domani la disinfestazione dalla zanzara tigre, sia sul suolo pubblico che in aree di proprietà privata, pozzetti compresi, nelle seguenti strade:

- via della Romita,

- via Napoli (dal civico 34 al 50) fino all'incrocio con via Marx,

- via Palermo,

- via Padre Pio,

- via Marx dall'incrocio con via Napoli a via Siena sul lato dei giardini pubblici,

- via Trieste fino all'incrocio con via Siena,

- via Ferrarini fino all'incrocio con via del Castagno,

- via Siena nel tratto fra via Romita e via Trieste.