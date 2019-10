Allarme hacker sui pagamenti online

Var Group, azienda del Gruppo Sesa di Empoli, ha lanciato un allarme dopo aver individuato un tentativo di accesso ai dati sensibili sulle transazioni

FIRENZE — Gli hacker avrebbero studiato nuovi sistemi per attaccare i pagamenti online. A suonare un campanello di allarme e richiamare l'attenzione dei gestori delle piattaforme online che ospitano sistemi di pagamento digitale e di conseguenza degli utenti e fruitori dei beni e dei servizi è stata l'azienda Var Group di Empoli. La divisione che si occupa di sicurezza digitale avrebbe individuato un advanced persistent threat inedito capace di eludere gli attuali sistemi di sicurezza.

Il sistema ideato dagli hacker sarebbe in grado di intervenire non durante la trasmissione dei dati crittografati ma al momento in cui i dati trasmessi vengono decodificati. L'azienda toscana si sarebbe accorta del tentativo di intromissione monitorando le transazioni di un'azienda nazionale di trasporti.