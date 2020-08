Allerta arancione, tempesta sul nord della Toscana

La protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo per temporali molto forti e rischio di esondazione sul nord ovest della Toscana

FIRENZE — Dopo l'allerta gialla diramata nelle scorse ore è stata emessa un'allerta di codice arancione per temporali e rischi esondazioni dalle 18 di oggi, sabato 29 agosto, alle 13 di domani, domenica 30 agosto, sul nord ovest della Toscana. Codice giallo su tutto il resto della Toscana. Li ha emessi la sala operativa unificata della Regione in seguito alla perturbazione in transito.

Oggi, sabato, sono attese piogge sparse sul nord-ovest, anche a carattere di rovescio o temporale. Saranno più probabili e frequenti sulla provincia di Massa-Carrara, sulle Apuane e sull'Appennino Tosco-Emiliano e risulteranno più diffuse a partire dal tardo pomeriggio-sera.

Domani, domenica, transito della perturbazione su tutta la regione con temporali anche di forte intensità associati ad abbondanti piogge, colpi di vento e grandinate.

Vento forte di Scirocco per la giornata di oggi, sabato, in particolare lungo la costa e sui crinali appenninici, sull'Arcipelago e sulle zone collinari centro-meridionali.

Domani, domenica, vento di Libeccio forte sulla costa centrale e sui crinali.